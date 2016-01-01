В Новокузнецке 29 выпускников получили наивысший балл на ЕГЭ

Как рассказали в Комитете образования и науки Новокузнецка, в этом году 123 выпускника получили золотые и серебряные медали, а 29 – наивысший балл по ЕГЭ.

Всех отличников приглашают на «Родительский бал», где их будут награждать памятными подарками и статуэтками в форме крыльев.

Торжественное мероприятие пройдёт в культурном центре ЗСМК, где под звуки музыки участников будут встречать персонажи в стилизованных исторических костюмах. Также для них подготовлена красная дорожка, танцевальная и вокальная программы.