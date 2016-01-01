Россияне стремительно беднеют

В минувшую пятницу Росстат сообщил, что за первый квартал 2017 года число граждан, чей доход ниже величины прожиточного минимума, составило 22 млн человек.

Как уточняет ВашГород.ру, эти показатели на 1,4 млн человек (-6%) ниже, чем за тот же период 2016 года, но выше показателей за все остальные кварталы.

Если сравнивать с концом прошлого года, то количество бедных выросло на 7,2 млн человек, а это 49%.

Получается, что из всего российского общества - 15% относятся к бедным слоям населения.

Напомним, с 1 июля в Кузбассе по максимуму повысят тарифы на ЖКХ.