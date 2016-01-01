Новокузнечане переживают: Какая судьба ожидает Чёрное озеро

В редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло письмо от жителей Заводского района, которые пожаловались на «экологический вандализм». По их словам, излюбленное место отдыха запсибовцев - Чёрное озеро в районе бывшего профилактория «Озёрный» подверглось нашествию вандалов.

«Чёрное озеро в районе бывшего профилактория «Озёрный» для многих - единственное место отдыха на природе. Сюда в жаркое время охотно приходят жители близлежащих многоэтажек искупаться и позагорать. Здесь практически готовая зона отдыха, вписанная в красивый природный ландшафт. Однако этой весной кто-то привёз тонны земли вместе со строительным мусором - обломками бетона, обрезками арматуры. Бульдозерами была разрушена береговая линия, которая представляла из себя цветущий луг. Землю и мусор сбросили и в прибрежные воды озера. В результате этого вандализма стало невозможным зайти в озеро. Люди вязнут в грязи и теряют в ней свою обувь, без которой в воду стало невозможно зайти без риска пораниться», - рассказали горожане.

Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с администрацией Заводского района. Как рассказал начальник отдела культурно-массовой работы Сергей Бухаров, эта территория частная и там купаться запрещено. О проблеме местные власти знают и принимают все меры для ликвидации последствий вандализма.

«В мае 2017 года специалисты администрации города обследовали территорию Заводского района по адресу пр. Советской Армии, 59. Здесь в границах береговой полосы обнаружены шлак и грунт, такая же картина сложилась у уреза воды озера Чёрное на территории земельного участка санатория-профилактория «Озёрный». Неизвестные лица не только испортили береговую линию, но и частично разрушили железобетонное ограждение, в некоторых местах выкопали грунт, сломав металлические ворота. Сейчас «Озёрный» не эксплуатируется. Сам земельный участок арендует АО СК «Сибирский Спас», которая в свою очередь сдаёт его в субаренду ЧСУ «Авто-Мото Клуб «Спорт Байк» с целью организации зоны отдыха. А весь мусор, шлак и бытовые отходы убраны», - говорится в ответе, полученном от пресс-службы городской администрации.

По словам субарендаторов ЧСУ «Авто-Мото Клуб «Спорт Байк», все последствия вандализма они планируют убрать, а территорию облагородить.

«Мы арендуем эту территорию с мая. Когда мы пришли на береговую линию, то увидели, что какие-то варвары всё перекопали и сломали боковые ворота. Нам пришлось загонять технику и всё выравнивать, убирать арматуры, чтобы люди не поранились. Как говорят, служба безопасности «Сибирского спаса» нашла вандалов. Разбирательства идут по этому поводу.

Мы хотим облагородить эту территорию, сделать удобный берег, установить лежаки, урны, мангалы, выставить знаки. Чтобы люди могли отдохнуть всей семьёй и искупаться. Сейчас там запрещено заходить в воду, она не соответствует санитарным нормам. Но мы убираемся не только на берегу, но и со дна водоёма достаём мусор, всё для безопасности горожан. Они всё равно купаются там, мы не можем запретить им», - рассказала арендатор Кристина Федорченко.

Сейчас субарендаторы благоустраивают место общественного отдыха у воды. Планируется сделать оборудованный семейный центр с пляжной зоной, убрать кустарники и сухостой, подстричь траву и сделать удобную квадро-трасса для детей. Поэтому уже в следующем сезоне горожане смогут отдыхать в комфортных условиях, обещают наши собеседники.

«Сейчас убираем весь мусор. Мы совместно с «Сибирским спасом» более 200 мешков на 120 литров собрали. Из озера вытащили порядка 5-6 КамАЗов мусора – арматуры, ветки и железяки. Сейчас ежедневно убираем и следим за порядком. Постоянно сообщаем в полицию о детях, которые пришли без сопровождения взрослых, - добавил управляющий Андрей Дюльдин. - Планируем сделать прокат детских машин, организовать различные аттракционы, будем потихонечку отсыпать береговую линию песком и галькой, но вход на сам пляж будет свободным. Платными будут только дополнительные услуги. Мы хотим заинтересовать детей и дать им возможность полноценно отдыхать».

К сожалению, узнать кто именно изуродовал береговую линию нам не удалось. Представители «Сибирского спаса» отказались называть нарушителей по телефону. Остаётся надеяться, что у субарендаторов все задумки успешно будут реализованы в жизнь и у горожан появится ещё одно удобное место для отдыха.