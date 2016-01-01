В Новокузнецке начался молодёжный фестиваль «Синергия-2017»

В Новокузнецке стартовал молодёжный фестиваль «Синергия-2017». Сегодня, 24 июня, в честь этого состоялось праздничное шествие от площади у городской администрации до площади общественных мероприятий.
В параде прошлись и участники экологического конкурса, которые своими руками создали уникальные платья и костюмы из бытового мусора.
Сейчас центр празднования – площадь общественных мероприятий – на этот вечер запланирован флешмоб «Все зависит от нас самих» - 399!», конкурс «Дэнс-микс», концертно-развлекательная программа – фестиваль красок Холи и дискотека современной музыки «Луна-диско».
Также сегодня станут известны победители конкурса костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал – 2017».
Напомним, фестиваль продлится до 2 июля. Узнать подробную афишу можно здесь.
Корреспондент novokuznetsk.su побывал на открытии фестиваля и сделал небольшой фоторепортаж с места событий.
novokuznetsk.su
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