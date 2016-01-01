Погода в июле в Новокузнецке

Сайт Гисметео опубликовал предварительный прогноз погоды в Новокузнецке на июль.

Первые дни месяца будут пасмурными, ожидаются дожди и грозы. Средняя температура составит +23°С, в ночные часы +15°С.

Во второй декаде ожидается понижение температуры до +14°С днём. Но похолодание будет недолгим. Уже через несколько дней вновь потеплеет до +26°С.

Конец июля будет жарким, но с грозами и кратковременными дождями. Дневная температура ожидается до +26°С, +29°С, ночная +15°С - +17°С. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Ранее кузбасские синоптики рассказали о погоде в июле. По предварительным данным, второй месяц лета по температурным показателям будет в пределах нормы.