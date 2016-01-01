В Новокузнецке частично продают торговый центр за 77 млн рублей

В Новокузнецке часть торгового центра «Квадрат» выставлена на продажу.

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на единый федеральный реестр, продавать будут 1,1 тыс. кв. м - на первом этаже центра и такую же площадь на втором этаже. Ещё часть площадей по 0,93 тыс. кв. м на 3-4 этажах, а также в подвале и первом этаже 1,05 тыс. кв. м. На продажу выставлен и земельный участок под торговым центром площадью 3,4 тыс. кв. м.

Начальная цена лота - 77 млн рублей. Аукцион состоится 1 августа.

Часть здания выставлено на аукцион в рамках конкурсного производства новокузнецкого ООО «Техно-Ин», открытого 25 апреля 2017 года по заявлению АО «Банк «Национальный стандарт». Продаваемое имущество находится в залоге у кемеровского ООО «ИФК «Энерго».

Ранее мы сообщили, что на торги выставленторгово-офисный центр «Адмирал», что находится на Транспортной, 91б. Стартовая цена 164 миллиона.