Сборная России снова огорчила болельщиков: Депутат предложил побить футболиста Жиркова

Накануне сборная России по футболу вновь огорчила болельщиков, вылетев с Кубка конфедераций. Последний матч был неудачным для нашей команды, и наши проиграли мексиканцам со счётом 1:2. Причём во время игры защитник сборной России Юрий Жирков получил красную карточку и был удалён с поля.

По мнению вице-спикера нижней палаты российского парламента от фракции ЛДПР, члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игоря Лебедева, такое поведение футболиста Жиркова возмутительно. От считает, что из-за его неспортивного поведения проиграла вся команда, поэтому предложил «дать ему в морду», сообщает Московский Комсомолец.

«Он спортсмен с таким богатым опытом и профессионализмом, не может в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение», — заявил Игорь Лебедев.

Не радует болельщиков и новокузнецкая хоккейная команда Металлург. Наш хоккейный клуб был исключён из КХЛ в мае этого года.