Судьбу материнского капитала решат к сентябрю

В правительстве ещё не приняли окончательного решения о закрытии программы материнского капитала. Как сообщает Российская газета со ссылкой на слова вице-премьера Ольги Голодец, правительство не оставило идею продлить срок действия программы.

Решению будет принято к осени, до принятия проекта бюджета. Сейчас сразу несколько ведомств прорабатывают меры демографической политики, чтобы разработать действенную схему поддержки молодых семей.

Ранее Путин сообщил, что материнский капитал будет трансформирован в новый инструмент соцполитики.