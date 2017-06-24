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Новость от 25 Июня 2017

Судьбу материнского капитала решат к сентябрю

В правительстве ещё не приняли окончательного решения о закрытии программы материнского капитала. Как сообщает Российская газета со ссылкой на слова вице-премьера Ольги Голодец, правительство не оставило идею продлить срок действия программы.

Решению будет принято к осени, до принятия проекта бюджета. Сейчас сразу несколько ведомств прорабатывают меры демографической политики, чтобы разработать действенную схему поддержки молодых семей.

Ранее Путин сообщил, что материнский капитал будет трансформирован в новый инструмент соцполитики.  

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