Погода на неделю в Новокузнецке

В Новокузнецке на этой неделе ожидается жаркая погода с дождями и грозами.

Сегодня, 26 июня, в городе жарко +27°С. Поднимется западный ветер с порывами до 11 м/с. Ожидается дождь с грозой.

Во вторник и среду характер погоды не изменится. Вероятность осадков сохранится. Днём до +29 °С, а ночью в пределах +17 °С.

29 июня облачно, небольшой дождь. Воздух прогреется до +26 °С. Ветер стихнет.

Пятница будет жаркой и дождливой. Ближе к вечеру возможна гроза, столбик термометра покажет +29 °С, ночью +18 °С.