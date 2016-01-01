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Новость от 26 Июня 2017

Погода на неделю в Новокузнецке

В Новокузнецке на этой неделе ожидается жаркая погода с дождями и грозами.

Сегодня, 26 июня, в городе жарко +27°С. Поднимется западный ветер с порывами до 11 м/с. Ожидается дождь с грозой.

Во вторник и среду характер погоды не изменится. Вероятность осадков сохранится. Днём до +29 °С, а ночью в пределах +17 °С.

29 июня облачно, небольшой дождь. Воздух прогреется до +26 °С. Ветер стихнет.

Пятница будет жаркой и дождливой. Ближе к вечеру возможна гроза, столбик термометра покажет +29 °С, ночью +18 °С.

Первые дни июля будут теплыми. Вероятность осадков сохранится. Но жара спадёт. Температура воздуха составит +20 °С  - +23 °С.

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