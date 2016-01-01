Селёдка может стать дефицитным деликатесом для россиян

Через два года с прилавков российских магазинов может исчезнуть знакомая всем селёдка. Стать дефицитным деликатесом она рискует из-за сокращения бюджетного финансирования развития рыбной отрасли. В этом году расходы уже уменьшились на 8%, а в следующие два года планируется урезать ещё 11%.

При общем объеме финансирования в 12 млрд руб. это сразу минус 2,4 млрд, предупреждают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Чтобы избежать этой ситуации члены ассоциации обратились к зампредседателя правительства РФ Аркадию Дворковичу и предупредили, что под удар попадают приоритетные рыбохозяйственные исследования, от которых прямым образом зависит вылов рыбы.

Из-за сокращения финансирования в первую очередь пострадают рядовые покупатели, сообщает Российская газета.

С отечественного рынка уже ушло 250 тысяч тонн импортной селедки из-за санкций, и свыше 90 % российского улова идет на внутренний рынок, закрывая потребности россиян.

Если рынок сократится ещё 100 тыс. тонн сельди, то продукт имеет шанс оказаться в дефиците. Пик придется на 2019 год. Отметим, за последние годы селёдка и так сильно подорожала.