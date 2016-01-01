В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

В России не оставляют попыток искоренить коррупцию. На этот раз член партии «Единая Россия», зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный предложил ввести новое понятие «неимущественная взятка», «услуги неимущественного характера» и ужесточить наказание для третейских судей.

Если поправки примут, то за получение и дачу взятки будет грозить уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы.

Кроме этого, авторы законопроекта предлагают ужесточить наказания для третейских судьей: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает газета Известия.

«Наказывать надо и за взаимовыгодные условия – за кумовство на работе или когда назначают на высокую должность человека, не имеющего соответствующей квалификации. Эти действия являются «услугами неимущественного характера»,- уточнил Анатолий Выборный.

На законопроект уже поддержан Генеральной прокуратурой, также поступил положительный отзыв от Верховного суда.

Ранее мы сообщили, что известный журналист снимает фильм о коррупции в Кузбассе.