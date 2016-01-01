СМИ: Таможенники получат доступ к базе данных "Почты России"

В ближайшие два года эксперты Федеральной таможенной службы получат доступ к информационным ресурсам «Почты России». На этот шаг решили пойти для безопасности самих россиян. С помощью почты злоумышленники очень часто пересылают из других стран наркотики и оружие. Чтобы пресечь этот поток контрабанды, специалисты будут собирать и обрабатывать информацию.

«Механизм обработки данных ещё прорабатывается», уточнил замруководителя ФТС Анатолий Серышев.

Как сообщает Интерфакс, все действия таможенников будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством.

Ежегодно в Россию поступает около 350 млн посылок из других стран. В прошлом году сотрудники ФТС обнаружили в международных почтовых отправлениях более 120 кг наркотиков, а с начала 2017 года - более 30 кг.