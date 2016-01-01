Как самостоятельно накопить на достойную пенсию

На вопросы отвечает директор Новокузнецкого филиала ООО «Компании БКС»* Николай Соколов.

На хорошем счету: привлекательность ИИС растёт

На сегодняшний день Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) является одним из самых востребованных финансовых инструментов. Он дает клиентам право на получение из бюджета ежегодного налогового вычета** в размере 13% от внесенных средств. На данный момент такие счета себе открыли более 220 тыс. человек, вложив в них более 24 млрд рублей. Замечу, это существенно выше прогнозов, которые звучали при запуске ИИС в 2015 году.

Люди поняли, что это работает, рассказали знакомым, коллегам, во многом продвижение ИИС сейчас обеспечивает сарафанное радио. Учитывая динамику, до конца года количество владельцев ИИС может превысить 300 тысяч человек, а в течение 5 лет таких счетов может быть открыто уже около 1 млн.

Что прежде всего привлекает людей, в чем базовые преимущества ИИС?

Во-первых, это возможность практически безболезненно попробовать свои силы на фондовом рынке, начав с наиболее надежных стратегий и инструментов, например, облигаций.

Во-вторых, это реальный, осязаемый финансовый стимул от государства, которое, по сути, дарит владельцам счетов налоговый вычет в размере 13% от ежегодных вложений, тем самым увеличивая совокупный потенциал от инвестиций.

В-третьих, ИИС – по своей природе долгосрочный инструмент, и это должно приучать людей к долгосрочным инвестициям, и в этом отношении ИИС – отличное решение для достижения важных финансовых целей в жизни.

Ну, и наконец, открытие счета ИИС само по себе ни к чему не обязывает. Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, пользоваться ли готовой стратегией или торговать полностью самостоятельно, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.

Замечу также, что ставки по вкладам продолжают снижаться, в мае средняя ставка упала до 7,58%***. Закономерно, что по мере развития этой тенденции все больше вчерашних «депозитчиков» ищут альтернативные варианты. И для многих именно Индивидуальный инвестиционный счет может стать подходящим решением.

Как стало известно на днях, правительство России поддержало законопроект о страховании средств частных лиц на счетах ИИС****, а Госдума между тем приняла во II чтении законопроект об увеличении порога первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей.

На мой взгляд, оба шага весьма своевременны и полезны – на фоне сложившейся ситуации в экономике спрос на инвестиционные решения неуклонно растет. На данный момент ИИС открыли более 220 тысяч человек, вложив через них в ценные бумаги более 20 млрд рублей.

При этом повышение максимальной суммы взноса на ИИС до 1 млн способно привлечь более обеспеченную аудиторию, в свою очередь страхование счетов будет рассматриваться как весомый аргумент в пользу открытия ИИС со стороны наиболее консервативно настроенных людей, не имеющих опыта на фондовом рынке. Да и в целом, с увеличением максимальной планки по взносу и введением системы страхования инвестсчета станут еще более востребованными.

Кто, если не мы: как самостоятельно накопить на достойную пенсию

Задумываться о пенсии, которая у большинства молодых россиян ассоциируется с завершением активной жизни, болезнями и одиночеством, в 30 лет мало кому хочется. К тому же многие уверены, что планировать личные финансы на два-три десятка лет вперед в условиях бесконечной череды экономических кризисов и кульбитов пенсионной реформы попросту невозможно. Тем не менее, факт остается фактом – чем раньше человек осознает, что он сам должен позаботиться о своем будущем, тем больше у него шансов сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе.

Каким должен быть первый шаг? Любые долгосрочные вложения необходимо тщательно планировать. Самостоятельно учесть все факторы – доходность активов, инфляцию, страновые, валютные риски – не посвященному глубоко в финансовую жизнь человеку довольно трудно. Поэтому первый шаг на вашем пути – это персональный финансовый план (ПФП), составленный с профессиональным финансовым советником. Вещь уже не столь экзотичная для нашей страны, как, например, 10-15 лет, и при этом чрезвычайно важная.

Такой план будет учитывать цель, например, «получение пассивного дохода через 30 лет», размер текущих ежемесячных доходов, оценку возможностей (сколько вы сможете откладывать ежемесячно/ежеквартально), возможную долговую нагрузку (например, если у вас есть ипотечный кредит), ваш риск-профиль (готовность рисковать частью вложений ради достижения большей доходности в будущем), а также макроэкономические риски на целевом горизонте, и, конечно же, сами инструменты для достижения цели.

План на пенсию должен быть очень взвешенным, стратегическим, а не отвечать текущей инвестиционной «моде». При выборе способа накоплений стоит помнить основной принцип инвестиций: чем выше потенциальная прибыль, тем выше и риски. Вместе с тем важно не пытаться вкладываться исключительно консервативно («зачем рисковать, это же мое будущее!»), поскольку пенсионные средства имеют большой горизонт инвестирования, в том числе и из-за общего роста продолжительности жизни. Поддерживая значительную долю более рискованных инструментов, например акций, вы получите шанс опередить инфляцию на длинном временном участке. Но выбор такой стратегии необходимо делать с опытным финансовым специалистом.

Любые долгосрочные вложения, в частности, пенсионные необходимо тщательно планировать. Самостоятельно учесть все факторы – доходность активов, инфляцию, страновые, валютные риски – не посвященному глубоко в финансовую жизнь человеку довольно трудно.

Таким образом, портфель пенсионных накоплений должен включать в себя рисковые и консервативные инструменты. Акции на длинных сроках – это потенциальные «генераторы» доходности, их доля должна быть не менее 40%. Во второй группе могут быть классические консервативные инструменты, например, депозиты. В инструменты с фиксированным доходом имеет смысл направлять примерно 30% пенсионных отчислений.

Остальную часть вложений на будущую пенсию целесообразно делать через накопительное страхование жизни (НСЖ)*****. Накопительное страхование решает одновременно две задачи – накопления на пенсию и финансовой защиты на случай непредвиденной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем человека и его семьи.

Людям нужен больше, чем банк

По нашим наблюдениям, россияне все активнее ищут варианты для вложений, которые позволили бы комплексно и в желаемый срок достигать их конкретных целей. И вот здесь незаменима технология Персонального финансового планирования (ПФП), которую уже давно применяют на Западе и которую с 2012 года с успехом используем мы в БКС.

Мы предлагаем человеку не просто набор инструментов, а профессиональный комплексный подход, который должен облегчить движение к цели, будь она у клиента одна или их несколько.

Роль персонального финансового советника, который есть у каждого клиента БКС Премьер, при таком подходе сводится не просто к тому, чтобы дать человеку ответ на какой-то конкретный финансовый вопрос, а к тому, чтобы сформировать понимание ситуации клиента, его ключевых потребностей и целей и в результате подобрать оптимальное инвестиционное решение с учетом индивидуального подхода – персональный финансовый план.

Приятно сознавать, что, общаясь с клиентом, мы можем не просто в традиционном формате обсуждать его пожелания, а подходить к этому на уровне технологий XXI века, привнося нашу индивидуальность в технологическое решение и наше понимание того, как клиент с тем или иным риск-профилем и определенными потребностями инвестирования видит свои цели и задачи.

Другое важное преимущество – широкая линейка финансовых продуктов, которая еженедельно пересматривается и обновляется в случае необходимости. Помимо классических банковских инструментов****** клиентам БКС доступны структурные продукты, инвестиции в ценные бумаги, инструменты коллективных инвестиций, выгодная покупка/продажа валюты на Московской бирже и др.

Стремясь обеспечить нашим клиентам максимальный положительный результат и приблизить тем самым их главные цели, мы уделяем огромное внимание поиску новых актуальных идей для инвестиций в России и на глобальном рынке.

У нас мощные аналитические команды. Они беспрерывно исследуют рынки в поисках интересных идей, новых скрытых возможностей, на которых мы впоследствии предлагаем варианты инвестирования нашим клиентам.

Мы стараемся быть максимально близкими к своим клиентам, давать им больше, чем они ожидают от нас. В любой ситуации, что бы ни происходило, всегда есть инструменты, с помощью которых клиенты могут инвестировать капитал. Наша миссия заключается в том, чтобы связывать цели и возможности людей, развивая с каждым человеком долгосрочные доверительные отношения.

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