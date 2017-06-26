В российских вузах появится новая специальность

В ближайшее время в российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития».

Правда, получить её можно будет только в Государственном университете управления (Москва) и на Дальнем востоке, где идёт активное строительство в рамках ТОР(уже действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, ещё 34 – строятся), сообщает РИА Новости.

Острая нехватка квалифицированных специалистов будет ощущаться уже в 2020 году, поэтому уже сейчас необходимо открывать новую специальность, чтобы успеть подготовить нужные кадры, считают эксперты.



