Горожанин предложил переименовать Новокузнецк

«В 1931 году был образован город Новокузнецк из рабочего посёлка Сад-город. Через год города Кузнецк и Новокузнецк были объединены в один город. Объединённому городу было присвоено название Новокузнецк. Кузнецк же в то время серьёзно не воспринимался. Однако,в последние годы ситуация вокруг Новокузнецка существенно изменилась — и не в лучшую сторону. Новокузнецк постепенно угасает и превращается из «стального сердца Сибири» в подобие рабочего посёлка при металлургическом комбинате. Новокузнечане наконец вспомнили о Кузнецке и решили отметить 400-летие его основания в 2018 году, однако ошибочно называя его при этом Новокузнецком — скорее по привычке», — отметил горожанин.