В России резко подорожали продукты

Эксперты сообщают, что в России за шесть месяцев 2017 года минимальный набор продуктов питания подорожал почти на 10%, до более чем 4 тыс. руб. Причём с января по апрель цены выросли в среднем на 5%, а за последнее время произошёл резкий скачок, передаёт Росстат.

Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют значительным подорожанием овощной продукции (повышение цен до 80%). Но ожидается, что уже к концу лета ситуация изменится и овощи начнут продавать ниже своей себестоимости, сообщает газета Известия.

В среднем по стране стоимость минимального набора продуктов питания в конце мая 2017 года составила 4036 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, а с начала года - на 9,4%.