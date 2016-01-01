Социологи: Путин уже стал легендой

Социологи «Левада-центра» провели масштабный опрос среди россиян, чтобы выяснить, кого они считают самыми выдающимися личностями в истории.

Многие уверены, что Иосиф Сталин является самым известным и влиятельным (38% респондентов), чуть уступает президент РФ Владимир Путин и поэт Александр Пушкин (по 34%). В общей сложности в список полили 20 легендарных личностей, сообщает газета Известия.

В десятку выдающихся личностей также вошли Ленин (32%), император Петр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%) и поэт Михаил Лермонтов (11%), сообщает газета Известия.

Эксперты отмечают, что россияне нуждаются в сильном лидере, именно поэтому действующий президент России Владимир Путин занял прочные позиции в рейтинге выдающихся людей после воссоединения Крыма с Россией.

Ранее мы сообщили, что американские СМИ создают из Путина образ суперзлодея.