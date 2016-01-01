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Новость от 26 Июня 2017

Крупнейшая розничная сеть Кузбасса распродаёт своё имущество

На торги выставлено имущество крупнейшей розничной сети ООО «Система «Чибис». Первый аукцион назначен на 4 августа, сообщает Коммерсант со ссылкой на единый реестр сведений о банкротстве. Продать рассчитывают два объекта в Анжеро-Судженске (площадью 519 кв. м) и Томске (1,35 тыс. кв. м) - за 12,25 млн руб. и 22,69 млн руб. соответственно.

Имущество выставленное за долги находится в залоге у московского ООО «СЧ-Недвижимость».

Для справки: ООО «Система «Чибис» в октябре 2016 года начала процедуру банкротства.  Сейчас основная часть принадлежавшей торговой недвижимости сдана другим торговым сетям.

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