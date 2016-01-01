Почти тысяча россиян заразилась боррелиозом после укусов клещей

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что за этот сезон 300 тысяч россиян пострадали от укусов клещей. Из них 959 человек заболели клещевым иксодовым боррелиозом, ещё 285 - клещевым вирусным энцефалитом.

В ведомстве отметили, что в этом году число заболевших ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.

Отметим, В Кузбассе количество пострадавших превысило прошлогодние показатели. Сложная ситуация также наблюдается и в Новосибирской, Томской, Тюменской, Иркутской, Челябинской областях, Красноярском и Алтайском краях и др.