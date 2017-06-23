Туристов заставят платить за воздух: скандальный законопроект приняли в первом чтении

В минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект о введении курортного сбора с 1 января 2018 года - 313 голосов против 68.

Сторонники этого налога подсчитывают многомиллиардную прибыль, а противники считают, что новый оброк приведет к катастрофическому оттоку туристов.

В свою очередь эксперты отмечают, что нужно снизить чрезмерно завышенную таксу в 100 рублей с туриста в день чрезмерно завышена.

«Просто необходимо ввести зависимость от турпотока: если желающих отдохнуть в России мало, то сбор должен обнуляться. А максимальный размер сбора должен регулироваться не на местном, а на федеральном уровне», — рассказала Московскому комсомольцу эксперт из Торгово-промышленной палаты.

Напомним, проект предусматривает в порядке пятилетнего эксперимента (до 31 декабря 2022 года) введение курортного сбора с отдыхающих в Крыму, на Алтае, а также в Краснодарском и Ставропольском крае.