RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 27 Июня 2017

Депутаты хотят лишить управляющие компании денег за воду и газ

Депутаты предложили убрать посредников между собственниками квартир и ресурсоснабжающими компаниями.

В Госдуме рассматривается законопроект, в рамках которого собственники квартир и наниматели смогут рассчитываться за свет, тепло, воду и газ минуя управляющую компанию (УК). На формат оплаты без ее участия можно перевести и вывоз мусора, сообщает Российская газета.

Сейчас с поставщиками УК заключают договор и платят за услуги. Но если представители УК тратят деньги не по назначению, скрываются или банкротятся, то собственники остаются с большими долгами и без управдома.  Планируется, что новые меры помогут сделать сферу ЖКХ более прозрачной.

Напомним, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 