Депутаты хотят лишить управляющие компании денег за воду и газ

Депутаты предложили убрать посредников между собственниками квартир и ресурсоснабжающими компаниями.

В Госдуме рассматривается законопроект, в рамках которого собственники квартир и наниматели смогут рассчитываться за свет, тепло, воду и газ минуя управляющую компанию (УК). На формат оплаты без ее участия можно перевести и вывоз мусора, сообщает Российская газета.

Сейчас с поставщиками УК заключают договор и платят за услуги. Но если представители УК тратят деньги не по назначению, скрываются или банкротятся, то собственники остаются с большими долгами и без управдома. Планируется, что новые меры помогут сделать сферу ЖКХ более прозрачной.

Напомним, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут.