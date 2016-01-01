На Ерунаковской VIII рассказали о водоохранной программе

Шахту "Ерунаковская-VIII" в Новокузнецком районе проверил на соответствие природоохранному законодательству "ЭКО десант" из представителей департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, журналистов и общественников.
Как рассказали в Управлении по связям с общественностью компании ЕВРАЗ, гости узнали об экологической политике угольной компании в сфере охраны водных объектов, о деятельности, направленной на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также о переработке отходов угледобычи.
В Распадской угольной компании утверждена и реализуется долгосрочная водоохранная программа, которая предусматривает строительство (реконструкцию) очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовый, производственных стоков практически на всех предприятиях. Ее поэтапная реализация позволяет ежегодно снижать антропогенную нагрузку хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий на водные объекты.
В 2017 году в Год Экологии планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения на шахтах "Распадская-Коксовая", "Абашевская" и "МУК-96", начать реконструкцию очистных сооружений на крупнейшей угольной шахте России - "Распадской", а также продолжить проектирование очистных сооружений на разрезе "Распадский", шахтах "Алардинская", "Осинниковская"
Общие инвестиции ЕВРАЗа в водоохранную программу угольных активов с 2012 года составляют порядка 1,5 млрд рублей.
"Экологический десант" – это совместный проект Администрации Кемеровской области и крупных промышленных предприятий области, в рамках которого общественники и журналисты посещают промышленные предприятия, шахты и разрезы региона, чтобы оценить их природоохранную деятельность. Напомним, в начале июня участники "ЭКОдесанта" посетили ЕВРАЗ ЗСМК.
novokuznetsk.su
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