На Ерунаковской VIII рассказали о водоохранной программе

Шахту "Ерунаковская-VIII" в Новокузнецком районе проверил на соответствие природоохранному законодательству "ЭКО десант" из представителей департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, журналистов и общественников.

Как рассказали в Управлении по связям с общественностью компании ЕВРАЗ, гости узнали об экологической политике угольной компании в сфере охраны водных объектов, о деятельности, направленной на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также о переработке отходов угледобычи.

Участники "ЭКОдесанта" познакомились с современными очистными сооружениями, где эффективность очистки водных объектов от загрязнений составляет более 96%, в том числе от взвешенных веществ 93-95%, от нефтепродуктов – 96-98%, говорится в сообщении.

Это достигается благодаря инновационному высокопроизводительному методу напорной флотационной очистки стоков с реагентной обработкой, доочисткой на скоростных засыпных фильтрах и обеззараживанием гипохлоритом натрия.