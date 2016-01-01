Проезд в маршрутках в Новокузнецке подорожает до 25-ти рублей

Новокузнецкие частные перевозчики поднимают стоимость проезда с 10 июля с 18-ти до 25-ти рублей.

На такой непопулярный шаг частников подтолкнула экономическая ситуация.

"Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату", - рассказала novokuznetsk.su директор НП "Автолайн" Евгения Корюкова.

Она также подчеркнула в беседе с журналистом novokuznetsk.su, что администрация города в курсе этого непопулярного шага "с прошлой недели".

"Мы понимаем, что это серьёзное повышение, но мы хотим сохранить наши автобусы, которые хоть на 90% и новые, но требуют ухода. Сегодня у муниципального транспорта износ более 70-ти процентов, мы не хотим чтобы наши автобусы стали такими же", - отметила Евгения Корюкова.

Она также сообщила, что автопарк будет обновляться, а сервису уделят отдельное внимание.

За поездку по транспортной карте нужно будет заплатить 22 рубля.