В России начнут маркировать обувь

Вслед за шубами и лекарствами в России предлагают начать маркировать и обувь. Об этом сообщил глава минпромторга Денис Мантуров, передаёт Российская газета. Пока не называются даже примерные сроки. В Госдуме отметили, что речь идет о добровольном участии предприятий и импортеров обуви.

Однако эксперты предупреждают, что эти манипуляции могут привести к росту цен на обувь.

В общей сложности планируется маркировать спецзнаками по девяти товарным группам. Помимо обуви хотят начать эксперимент и по чипованию машин. Таким способом российские власти хотят искоренить рынок от нелегальной продукции.

Ранее мы сообщили, что продукты подорожали.