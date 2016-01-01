Кузбасские синоптики рассказали о погоде на конец июня

По информации Кемеровского Гидрометцентра, последние дни июня будут жаркими. Воздух прогреется до +32°С, при этом ожидаются грозы и порывы ветра до 19 м/с.

Сегодня, 27 июня, на территории Кемеровской области воздух прогреется до +25°С,+30°С. В некоторых районах ливни, грозы и град. Ветер южный слабый при грозе усиление до 17-19 м/с,

В ночь на среду до +17°С. Вероятность дождей и града с сильным ветром сохранится. Днём столбик термометра покажет +30°С.

29 и 30 июня характер погоды значительно не изменится. Местами пройдут ливневые дожди, грозы, ветер юго-западный 4-9 м/с, с порывами при грозе до 15 м/с. Средняя температура днём до +30°С, а ночью воздух остынет до +11°С.

Узнать подробный прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно здесь.