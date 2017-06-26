Министр финансов РФ рассказал о плюсах отсутствия денег в казне

По словам российского министра финансов Антона Силуанова, отсутствие денег в казне вынуждает чиновников придумывать действенные схемы и помогает находить «интересные варианты», сообщает РБК.

«Включаются творческие резервы. Начинаешь думать и искать другие пути для решения поставленных задач. Работать, когда денег много легко, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!» — рассказал о плюсах чиновник в интервью.

При этом Антон Силуанов отметил, что многие коллеги не поддерживают его, и часто воспринимают скупым и даже жадным.