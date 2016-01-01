Как изменится жизнь россиян в июле

Впереди второй месяц лета. Июль принесёт россиянам много сюрпризов: машины подешевеют, а тарифы на ЖКХ вырастут. Узнать подробнее обо всех изменениях можно в нашем ежемесячном обзоре.

Начнём с хорошей новости – с июля в России резко подешевеют машины. С 1 числа заработают новые федеральные программы, которые начнут стимулировать развитие авторынка. В общей сложности, на поддержание потребительского спроса планируют выделить около 7,5 млрд руб.

А ещё с 1 июля вырастут в стоимости тарифы ЖКХ. Эксперты отмечают, что в коридоре инфляции – не выше 4%. Но непосредственно в Кузбассе рост цен будет на уровне 5,9%, а в Новокузнецке и того выше - на 6,3%

Кроме этого в регионе подорожает электричество с 2,13 руб. до 2,21 рублей.

Ещё одна хорошая новость – с июля МРОТ увеличится сразу на 300 рублей, достигнув 7, 8 тысяч.

Россиянам станет проще оформлять больничный - горожане смогут оформлять электронный больничный, который будет иметь равную юридическую силу с бумажным документом.

В июле частные перевозчики поднимают стоимость проезда в Новокузнецке с 18-ти до 25-ти рублей. Городские власти назвали такой резкий скачок цен – необоснованным. Частники, в свою очередь, объяснили, что повышение вынужденное.

До 5 июля в Новокузнецке должны до конца отремонтировать дорогу на улице Хлебозаводской. Напомним, после сильного ливня новая дорога буквально «утонула».

10 и 11 июля в Новокузнецке пройдёт двухдневная конференция для сотрудников кадровых отделов и бухгалтеров. Российские бизнес-тренеры с многолетним опытом работы поделятся последними инновациями из мира трудового законодательства и налогообложения.

Также с 10 стартует четвёртый Международный фестиваль "Неделя уличного искусства". Мероприятие проходит при поддержке Сибирской генерирующей компании. В Новокузнецк приедут знаменитые граффити-художники из разных уголков мира и создадут несколько уникальных арт-объектов.

В конце месяца, 27 июля, пройдёт аукцион по реализации имущества ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НКВЗ). Предприятие планируют продать за 350 млн рублей.