Федерация хоккея России допустила новокузнецкий «Металлург» к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18. Клуб подал все необходимые документы, которые прошли соответствующую проверку.

В связи со сменой статуса тренерский штаб скорректировал план подготовки к сезону. Игроки соберутся в Новокузнецке в первой половине июля (конкретное число станет известно после определения даты начала регулярного чемпионата ВХЛ).

"С 15 по 31 июля запланирован сбор в Сочи с проведением 29 числа контрольного матча с одноименным хоккейным клубом. С 1 по 7 августа «Металлург» станет участником розыгрыша Кубка Губернатора Нижегородской области. Соперниками новокузнечан станут: 01.08 — «Спартак», 02.08 — «Автомобилист», 04.08 — «Торпедо», 05.08 — «Ак Барс», 07.08 — «Салават Юлаев». 20 и 24 августа планируется проведение контрольных матчей с «Соколом» соответственно в Новокузнецке и Красноярске. С 27 по 31 августа «Металлург» примет участие в мемориальном турнире Шилова в Санкт-Петербурге. Соперниками должны стать питерское «Динамо», балашихинское «Динамо», «Ермак», «Сокол» и «Химик»", - сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в конце мая правление КХЛ исключило "Металлург" из числа участников лиги, заявив, что это первый шаг к сокращению числа участников, а наша команда была худшей по большинству показателей важных для руководства КХЛ.

novokuznetsk.su

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