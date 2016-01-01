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Новость от 27 Июня 2017

Куда жаловаться, если горячей воды нет

Накануне завершились гидравлические испытания теплосетей в Новокузнецке. В ближайшее время, жители Центрального района должны получить горячую воду.

Если у вас до сих пор нет воды или возникают нарекания по поводу её качества, то нужно сначала обратиться в свои УК, ТСЖ, ЖСК. При этом, в каждой районной администрации открыты "горячие линии", сообщает комитет ЖКХ:

Центральный район – 32-22-64.

Куйбышевский район – 32-07-31, 32-07-29.

Кузнецкий район – 32-14-13, 37-14-97.

Заводской район – 32-05-08.

Новоильинский район – 32-06-26.

Орджоникидзевский район – 32-04-66.

Комитет ЖКХ – 71-87-96.

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