Куда жаловаться, если горячей воды нет

Накануне завершились гидравлические испытания теплосетей в Новокузнецке. В ближайшее время, жители Центрального района должны получить горячую воду.

Если у вас до сих пор нет воды или возникают нарекания по поводу её качества, то нужно сначала обратиться в свои УК, ТСЖ, ЖСК. При этом, в каждой районной администрации открыты "горячие линии" , сообщает комитет ЖКХ: