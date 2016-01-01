Куда жаловаться, если горячей воды нет

Накануне завершились гидравлические испытания теплосетей в Новокузнецке. В ближайшее время, жители Центрального района должны получить горячую воду.
Если у вас до сих пор нет воды или возникают нарекания по поводу её качества, то нужно сначала обратиться в свои УК, ТСЖ, ЖСК. При этом, в каждой районной администрации открыты "горячие линии", сообщает комитет ЖКХ:
Центральный район – 32-22-64.
Куйбышевский район – 32-07-31, 32-07-29.
Кузнецкий район – 32-14-13, 37-14-97.
Заводской район – 32-05-08.
Новоильинский район – 32-06-26.
Орджоникидзевский район – 32-04-66.
Комитет ЖКХ – 71-87-96.
novokuznetsk.su
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