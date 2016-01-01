В Новокузнецке пациент избил врача скорой помощи

К нам в редакцию обратился читатель и сообщил, что в Новокузнецке вновь избили врача скорой помощи. По его словам, инцидент произошёл 18 июня.

«Мужчина обратился на станцию скорой медицинской помощи (Бардина, 28) с жалобами на здоровье. К нему приехала бригада, медики осмотрели его и приняли решение транспортировать пациента в городскую больницу № 29 с целью исключения травмы головы.

Во время транспортировки новокузнечанин пытался устроить разгром в машине. По прибытию в стационар, он вновь начал нецензурно выражаться в адрес доктора, унижал и оскорблял его. После замечания о недопустимости подобного поведения, мужчина просто кулаком ударил доктора в лицо. Это уже произошло в приёмном покое №2 городской больницы №29. Этого гражданина скрутили врачи и медицинские сёстры. Затем приехали полиция и его забрали в отдел», - рассказал читатель novokuznetsk.su.