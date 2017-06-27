Курильщикам расскажут, чем они дышат

Сегодня на совещании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) эксперты будут обсуждать вопрос о необходимости раскрывать потребителям состав табачной продукции и дыма.

Как уточнил участник совещания, уже в ноябре истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. В его рамках все табачные компании должны раскрывать состав своей вредной продукции.

Этот отчет после утверждения будет представляться табачными компаниями в органы здравоохранения стран Таможенного союза (Беларуси, Армении, Кыргызстане, Казахстане и России).

Отметим, представители табачных компаний выступают против такого ужесточения. Табачная промышленность не хочет предоставлять никаких данных об ингредиентах и их массе в конкретном наименовании продукции и о веществах в дыме, сообщает Российская газета.

Ранее мы рассказали, что в России снижается количество курильщиков. Эксперты отмечают, что на положительную тенденцию удалось выйти благодаря планомерным действиям властей в сфере здравоохранения.