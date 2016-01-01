Из-за непогоды россияне стали чаще покупать лекарства

Эксперты отмечают, что за 2017 год россияне стали охотнее ходить в аптеки. За первые пять месяцев граждане приобрели на 11,5% больше упаковок лекарственных препаратов, а аптеки выручили на 15% больше (с 316,5 млрд до 366,3 млрд рублей) в стоимостном эквиваленте, по сравнению с аналогичным периодом.

Если в прошлом году было продано 1,727 млрд упаковок, то в этом - уже 1,946 млрд пачек медикаментов, сообщает газета Известия со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group.

Экономисты видят в этой ситуации положительную тенденцию – идёт рост покупательной способности населения, а врачи считают, что россияне стали чаще ходить в аптеку из-за погодных условий, которые в этом году способствовали росту заболеваемости.

На территории всей страны зафиксированы резкие перепады температур, жара до 40 градусов, ливневые дожи и град.

Ранее мы рассказали, что в Кузбассе стояла 36-градусная жара и шёл ливневый дождь с градом.