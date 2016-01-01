Российских детей некому лечить

В России сохраняется катастрофическая ситуация с медицинскими кадрами. По данным исследования НИИ гигиены и охраны детей и подростков Минздрава РФ, на одного специалиста приходится до 5 тыс. детей, что превышает действующие нормативы в несколько раз.

Медики и медсёстры трудятся сразу в нескольких школах одновременно, но и это не спасает. Отделения медпомощи школьникам и детсадовцам укомплектованы врачами на 60%, а медсестрами — на 77%.

Поэтому во многих школах и детских садах почти всегда медкабинет закрыт и детям в случае каких-то проблем со здоровьем некому помочь.

Никто не следить за здоровьем детей, никто не контролирует пищеблоки, не проводит профилактическую работу.

«Было проверено 33 российских субъекта. Во многих школах мы обнаружили закрытые кабинеты. Всё зависит от глав регионов и руководителей органов управления в сфере здравоохранения. Но многие недооценивают значение школьного здравоохранения», - рассказал газете Известия директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма.

Эксперты отметили, что медсестры по расписанию бывают в школах всего два-три раза в неделю в течение трех часов, а врачи — ещё реже.