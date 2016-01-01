Новокузнечан зовут на музыкальный фестиваль

Сегодня в Новокузнецке в рамках молодёжного фестиваля "Синергия" в арт-сквере пройдёт большой музыкальный концерт.

«Будут команды "Сказки на ночь", Bluming, Smile Inside, "Смертин", "Ермаков и Ко" и другие. Стили разнообразные: это и рок, и поп-музыка, и гранж, и трэш-металл и так далее», — передаёт ВашГород.ру слова одного из организаторов Романа Меркеля.

Концерт начнётся в 16.00 и продлится, предварительно, до 19.00−20.00, уточнил Роман. За более подробной информацией обращайтесь в группу события во «ВКонтакте».

Молодёжный фестиваль «Синергия» в Новокузнецке стартовал в минувшие выходные. Всю неделю горожан ждут яркие мероприятия. Подробную программу читайте здесь.

novokuznetsk.su

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