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Новость от 27 Июня 2017

В Новокузнецке начали монтаж нового арт-объекта

На привокзальной площади начался монтаж строк Владимира Маяковского из стихотворения "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка".

На четырёх домах к 30 июня появятся строки "Я знаю - город будет, Я знаю - саду цвесть! Когда такие люди в стране в советской есть".

Эти буквы украшали дома на привокзальной площади в советское время, а сейчас, накануне 400-летия города, этот арт-объект решили восстановить.

Как ранее рассказывал SU, буквы будут подсвечиваться в тёмное время суток.

novokuznetsk.su

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