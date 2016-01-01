Новокузнечан приглашают на грандиозное шоу на привокзальной площади

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, в этом году в Новокузнецке начнутся 30 июня.

Как сообщил сегодня журналистам замглавы Новокузнецка по социальным вопроам Григорий Вержицкий, в этот день в 18:00 после долгожданного ремонта откроется памятник Маяковскому, а в 22:00 - пройдёт "захватывающее мероприятие со спецэффектами, посвящённое открытию букв на многоквартирных домах" из стихотворения Владимира Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка", ставшего визитной карточкой нашего города "Я знаю - город будет! Я знаю - саду цвесть! Когда такие люди в стране в советской есть".

"Я всех приглашаю на это шоу - оно будет ярким, незабываемым. А самое главное, что мы этим шагом восстанавливаем историческую память, которая в городе была и существовала. Как человек старшего поколения я вспоминаю, когда мы приезжали в город, первое, что мы видели - это были эти слова. Они были, что ли, брендом города, с этого начинался город", - подчеркнул Григорий Вержицкий.

Он также подчеркнул, что для обзора у горожан будет удобная площадка, поскольку все расположатся на возвышенности у входа в железнодорожный вокзал, а само действо пройдёт на платной парковке перед зданием.