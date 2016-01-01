Чиновник: На день города в Новокузнецке выступят звёзды и будет салют (но это не точно)

Сегодня замглавы Новокузнецка Григорий Вержицкий дал комментарий журналистам по программе празднования Дня города, в котором неоднозначно прозвучала информация о салюте.
В этом году основные торжества в честь 399-летия со дня основания города пройдут 1 июля.
Как рассказал журналистам замглавы по соцвопросам Григорий Вержицкий, режиссёрская группа долго работала над концепцией праздника.
"В итоге мы решили остановиться на том, что сегодня мы берём некий курс на юбилей - "Мы идём на юбилей". В отличие от других городов мы не ограничились праздничными мероприятиями в день города, а сделали, на мой взгляд, очень яркое мероприятие в честь 400 дней до 400-летия. И теперь в течение всего этого времени мы вместе с горожанами делаем многое для Новокузнецка.
Сначала у нас будет юбилейный актив - шествие различных колонн, которые сформированы по принципу направления своей деятельности, например, "Новокузнецк спортивный" или "Новокузнецк промышленный". Это мероприятие пройдёт на улице Кирова. Здесь же все районы города покажут все свои творческие программы, которые они готовили.
Всё это закончится большим шоу на площади общественных мероприятий, которое тоже будет необычным. Будет у нас и звезда, причём, будем надеяться, даже не одна. Всё будет весело и интересно", - заявил Григорий Вержицкий.
Кто именно поздравит новокузнечан с 399-летием чиновник назвать отказался, сказав, что это секрет. А вот, какой диалог состоялся с журналистами у Григория Вержицкого о салюте:
Корр: А фейерверк во сколько будет?
ГВ: Секрет. Будет... ли...
Корр: Будет ли вообще фейерверк?! Это секрет?
Гв: Да.
Традиционная для дня города площадка - Кузнецкая крепость - в этом году станет центром празднования в воскресенье, 2 июля. В этот день здесь пройдёт историческая реконструкция.
О том, какие мероприятия ждут горожан 30 июня, можно почитать здесь.
novokuznetsk.su
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