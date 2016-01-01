Чиновник: На день города в Новокузнецке выступят звёзды и будет салют (но это не точно)

Сегодня замглавы Новокузнецка Григорий Вержицкий дал комментарий журналистам по программе празднования Дня города, в котором неоднозначно прозвучала информация о салюте.

В этом году основные торжества в честь 399-летия со дня основания города пройдут 1 июля.

Как рассказал журналистам замглавы по соцвопросам Григорий Вержицкий, режиссёрская группа долго работала над концепцией праздника.

"В итоге мы решили остановиться на том, что сегодня мы берём некий курс на юбилей - "Мы идём на юбилей". В отличие от других городов мы не ограничились праздничными мероприятиями в день города, а сделали, на мой взгляд, очень яркое мероприятие в честь 400 дней до 400-летия. И теперь в течение всего этого времени мы вместе с горожанами делаем многое для Новокузнецка.

Сначала у нас будет юбилейный актив - шествие различных колонн, которые сформированы по принципу направления своей деятельности, например, "Новокузнецк спортивный" или "Новокузнецк промышленный". Это мероприятие пройдёт на улице Кирова. Здесь же все районы города покажут все свои творческие программы, которые они готовили.