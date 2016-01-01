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Новость от 27 Июня 2017

Крупный оператор сотовой связи несёт миллиардные убытки

Сложные времена настали для крупного российского оператора сотовой связи МТС. Накануне была арестована часть активов холдинга по иску «Роснефти» к АФК «Система».

Из-за этого МТС и АФК потеряли уже 150 млрд руб. и это не предел - из-за разбирательств котировки МТС за прошлый вечер упали на 5%, сообщает Коммерсант.

Вдобавок, на время ареста АФК не сможет получать дивиденды с арестованных пакетов.

«Если дело дойдет до продажи арестованного пакета с торгов, то стоимость ещё снизится», - считает эксперт Райффайзенбанка Сергей Либин.

При этом в МТС отмечают, что арест «не препятствует операционной деятельности» компании. 

«Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров»,— уточнили в МТС.

Для справки: в АФК «Система» входят активы МТС (31,76%) и сети клиник «Медси»( 100%).

 

 

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