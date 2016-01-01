Крупный оператор сотовой связи несёт миллиардные убытки

Сложные времена настали для крупного российского оператора сотовой связи МТС. Накануне была арестована часть активов холдинга по иску «Роснефти» к АФК «Система».

Из-за этого МТС и АФК потеряли уже 150 млрд руб. и это не предел - из-за разбирательств котировки МТС за прошлый вечер упали на 5%, сообщает Коммерсант.

Вдобавок, на время ареста АФК не сможет получать дивиденды с арестованных пакетов.

«Если дело дойдет до продажи арестованного пакета с торгов, то стоимость ещё снизится», - считает эксперт Райффайзенбанка Сергей Либин.

При этом в МТС отмечают, что арест «не препятствует операционной деятельности» компании.