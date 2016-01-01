Новокузнечане оценили свою жизнь в 2,3 млн рублей

По данным финансового университета при Правительстве РФ, средняя «стоимость» человеческой жизни значительно увеличилась, достигнув в 2017 году 5,7 млн. рублей. Годом ранее было всего 4,8 млн. рублей.

Эксперты провели исследование, посвященное оценке «стоимости» человеческой жизни (размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте или производстве и тд.) и «стоимость» инвалидности (в результате несчастного случая).

По подсчётам аналитиков, в Новокузнецке средняя «стоимость» человеческой жизни по данным опросов достигла 2,3 млн рублей, в Кемерове чуть выше – в 2,4 млн рублей.

Дороже всего жизни «стоят» в Москве и Санкт-Петербурге – 10,4 и 7,4 млн рублей. Меньше всего ценят человеческую жизнь в Пензе – всего 1,9 млн рублей.