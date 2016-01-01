Эксперты узнали, какую еду любят кузбассовцы

Аналитики Яндекса проанализировали данные интернет пользователей и выяснили, список блюд и продуктов, характерных для разных регионов страны.

Выяснилось, что жители Кемеровской области очень любят солёную горбушу, а на десерт чаще всего готовят «Черепаху» на сметане или со сгущёнкой.

«Кузбасс — единственный регион, где в топ-10 характерных продуктов вошла лапша. Чаще всего интернет спрашивают, как её сготовить с какими либо добавками», - уточнили аналитики.

Отметим, ежемесячно почти 30 миллионов пользователей задают Яндексу запросы на кулинарную тематику.