Названы предприятия, которые отравляют воду в Кузбассе

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в результате внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения водного законодательства.

Пробы воды были взяты в мае, в ходе анализа выяснилось, что многие кузбасские предприятия сбрасывали в реки сточные воды без разрешительной документации.

Такие предприятия, как АО «Завод «Универсал», АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ПАО «Распадская», ОАО «Шахта «Полосухинская», АО «Шахта «Большевик», АО «Производственное Объединение Водоканал» (г.Прокопьевск), ООО «Шахта им. Дзержинского», ОАО «Луговое», АО «Кузбасская птицефабрика» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» загрязняли воды рек Конобениха, Кульяновка, Петрик, Черная речка, Аба, ручей Безымянный, Есаулка, Маганак, Малая Киня, Кара-Чумыш, Тугай, Ольжерас и Кыргайчик.

По итогам проверки заведено 16 административных дел, из них 8 - уже рассмотрено. Предприятия в общей сложности оштрафованы на 680 тыс. руб.

Прокурорская проверка показала, что эти предприятия загрязняли воду из-за отсутствия у них очистных сооружений.