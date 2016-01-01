Названы предприятия, которые отравляют воду в Кузбассе

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в результате внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения водного законодательства.
Пробы воды были взяты в мае, в ходе анализа выяснилось, что многие кузбасские предприятия сбрасывали в реки сточные воды без разрешительной документации.
Такие предприятия, как АО «Завод «Универсал», АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ПАО «Распадская», ОАО «Шахта «Полосухинская», АО «Шахта «Большевик», АО «Производственное Объединение Водоканал» (г.Прокопьевск), ООО «Шахта им. Дзержинского», ОАО «Луговое», АО «Кузбасская птицефабрика» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» загрязняли воды рек Конобениха, Кульяновка, Петрик, Черная речка, Аба, ручей Безымянный, Есаулка, Маганак, Малая Киня, Кара-Чумыш, Тугай, Ольжерас и Кыргайчик.
По итогам проверки заведено 16 административных дел, из них 8 - уже рассмотрено. Предприятия в общей сложности оштрафованы на 680 тыс. руб.
Прокурорская проверка показала, что эти предприятия загрязняли воду из-за отсутствия у них очистных сооружений.
«Учитывая это, Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления и потребовал обязать АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», АО «Завод «Универсал», ОАО «Шахта «Полосухинская», АО «Шахта «Большевик», ОАО «Луговое», ПАО «Распадская» и АО «Кузбасская птицефабрика» достичь нормативы качества сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, путем строительства и реконструкции очистных сооружений», - уточнили в ведомстве.
Ранее мы рассказали о вредных примесях в воздухе Новокузнецка.
novokuznetsk.su
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