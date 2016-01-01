Названы самые «больные» регионы России

По опубликованным данным Минздрава, в прошлом году россияне болели меньше, чем в 2015-ом. В общей сложности за 2016 годучреждения системы здравоохранения выдали 19,53 млн больничных листов, сообщает РТ.

Чаще всего болели жители Ярославской, Тверской и Московской областей. В этих регионах на100 работающих граждан приходилось 60–63 больничных листа.

Почти не ходили на больничный жители Татарстана, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

А самые здоровые россияне живут в Чеченской Республике. Там на 100 работающих всего 15,4 больничных.

В среднем по стране в 2016 году было выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан, годом ранее этот показатель составлял 43,6.

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