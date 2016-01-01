Центр Новокузнецка перекроют из-за празднования Дня города

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ближайшие дни центральные улицы будут перекрыты из-за празднования 399-ой годовщины со дня основания Новокузнецка.

28 июня с 14.00 ч до 16.00 ч, на время проведения репетиции праздничных мероприятий будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул.Кирова от дома №55 до дома №103 (Сити Молл – Левый берег).

Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:

Автобусные маршруты:

- №№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал;

- №№ 164, 168, 169 от Левого берега по ул.Транспортная на Вокзал;

- №№ 70, 88, 94 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский, пр.Бардина и далее по маршрутам;

- № 26,345 от Левого берега по пр. Дружбы, пр.Октябрьский на пр.Кирова и далее по маршрутам;

- №№ 58а, 94а от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Франкфурта, ул.Тольятти, ул.Ермакова и далее по маршрутам;

- №№ 14, 47, 47а от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Франкфурта, ул.Тольятти, ул.Ермакова, ул.Павловского, ул.Ноградская и далее по маршрутам;

Троллейбусные маршруты:

- № 6а по временному маршруту «пр. Октябрьский – пр. Строителей - ул. Ярославская»;

- №№ 5,6 по временному маршруту «Универбыт – ГИБДД - ул. Ярославская»;

- №3 перераспределен на маршрут №7 «пр. Октябрьский – Стройбаза».

novokuznetsk.su

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