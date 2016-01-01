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Новость от 27 Июня 2017

Центр Новокузнецка перекроют из-за празднования Дня города

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ближайшие дни центральные улицы будут перекрыты из-за празднования 399-ой годовщины со дня основания Новокузнецка.

28 июня с 14.00 ч до 16.00 ч, на время проведения репетиции праздничных мероприятий будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул.Кирова от дома №55 до дома №103 (Сити Молл – Левый берег).

Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:

Автобусные маршруты:

-       №№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а  от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал;

-       №№  164, 168, 169 от Левого берега по ул.Транспортная на  Вокзал;

-       №№ 70, 88, 94 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский, пр.Бардина и далее по маршрутам;

-       № 26,345 от Левого берега по пр. Дружбы, пр.Октябрьский на пр.Кирова и далее по маршрутам;

-       №№ 58а, 94а от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Франкфурта, ул.Тольятти,  ул.Ермакова и далее по  маршрутам;

-       №№ 14, 47, 47а от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Франкфурта, ул.Тольятти, ул.Ермакова, ул.Павловского, ул.Ноградская   и далее по маршрутам;

Троллейбусные  маршруты:

-       № 6а по временному маршруту «пр. Октябрьский  – пр. Строителей -  ул. Ярославская»;

-       №№ 5,6 по временному маршруту «Универбыт  – ГИБДД -  ул. Ярославская»;

-       №3 перераспределен на маршрут №7 «пр. Октябрьский  – Стройбаза».

 

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