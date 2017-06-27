Россияне считают молодёжь циничной, но общительной

В июне ВЦИОМ провёл опрос среди 1200 респондентов, чтобы выяснить, какие сейчас ценности у молодого поколения.

По мнению большинства россиян, молодые люди общительны, любят спорт, занимают активную позицию и имеют ориентацию на материальные ценности.

Социологи отмечают, что каждый второй россиянин уверен, что молодежь законопослушна и положительно относится к российским властям.

Все категории граждан отмечают рост патриотизма в стране, сообщает Газета.ру.

«При этом 18-24-летние россияне стали характеризовать самих себя как более циничных, а 25-34-летние - как более агрессивно настроенных людей», - уточнили эксперты.

Россияне также считают молодых людей дружелюбными (59%) и отзывчивыми (56%).

Напомним, в Новокузнецке сейчас проходит молодёжный фестиваль «Синергия».