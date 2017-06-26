План мероприятий на День города в Новокузнецке

Более 60-ти праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, пройдёт в Новокузнецке с 29 июня по 2 июля.

Основные торжества пройдут 1 июля . В этом году девизом праздника стала фраза "Курс на 400", как ранее заявляли чиновники, 399-летие станет репетицией юбилея.

30 июня горожан ждёт открытие двух арт-объектов.

Сам День города станет необычным уже потому, что основной площадкой празднования станет улица Кирова, которая превратится в пешеходную. Здесь развернётся более 10-ти развлекательных площадок от каждого района города и от различных предприятий.