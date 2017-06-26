План мероприятий на День города в Новокузнецке

Более 60-ти праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, пройдёт в Новокузнецке с 29 июня по 2 июля.
Основные торжества пройдут 1 июля. В этом году девизом праздника стала фраза "Курс на 400", как ранее заявляли чиновники, 399-летие станет репетицией юбилея.
30 июня горожан ждёт открытие двух арт-объектов.
Сам День города станет необычным уже потому, что основной площадкой празднования станет улица Кирова, которая превратится в пешеходную. Здесь развернётся более 10-ти развлекательных площадок от каждого района города и от различных предприятий.
Общегородские мероприятия
|
Прием делегации города Нижнего Тагила
|
30.06.2017
|
администрация города Новокузнецка (большой зал), ул. Кирова,71
|
Торжественное открытие памятника Владимиру Маяковскому
|
30.06.2017
18.00
|
площадь им. Маяковского Центральный район
|
Благотворительный показ художественного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
|
30.06.2017
20.00
|
кинотеатр «Октябрь», большой зал, пр. Металлургов,42
|
30.06.2017
22.00
|
Привокзальная площадь
|
Торжественное открытие празднеств, посвященных 399-летию основания города Новокузнецка «Курс на 400»
|
01.07.2017
11.30
|
ул. Кирова
|
Праздничное шествие «Юбилейный актив»
|
01.07.2017
11.35
|
ул. Кирова
|
Общегородское праздничное мероприятие «Курс на 400»
|
01.07.2017
12.00-18.00
|
ул. Кирова
|
III Городской фестиваль кузнечного мастерства «Город кузнецов»
|
01.07.2017
12.00
|
Арт-сквер
|
Фестиваль уличного искусства «Музейный квартал»
|
01.07.2017
12.00
|
Новокузнецкий художественный музей (площадка у входа)
|
Гастрольное представление JCB от предприятия «Стройкомплект»
|
01.07.2017
12.00
|
площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Интегрированное праздничное мероприятие «Кузнецкий проспект»
|
01.07.2017
12.00
|
Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района, пр. Кузнецкстроевский, 1
|
ЭКОфестиваль «Город-сад»
|
01.07.2017
12.00
|
библиотека им. Гоголя (площадка), ул. Спартака, 11
|
Семейный фестиваль
«У гостиницы»
|
01.07.2017
12.00
|
площадь у гостиницы «Новокузнецкая»
|
Открытая студия телекомпании «Апекс-радио»
|
01.07.2017
13.00-17.00
|
Планетарий им.А.А. Федорова» (Сцена)
|
Бесплатный праздничный концерт
|
01.07.2017
16.00
|
Джаз-клуб «Геликон», ул. Покрышкина,4
|
Большой Новокузнецкий фестиваль красок и музыки «MEGAHOLI»
|
01.07.2017
12.00
|
сквер им. Ермакова
|
Городской финал «Дня WorkOut» на кубок Сибирской генерирующей компании
|
01.07.2017
11.00-16.00
|
WorkOut – площадка (ул. Тольятти)
|
Соревнования по лазертагу
|
01.07.2017
12.00
|
сквер им. А.И. Выпова
|
Легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость - 1618»
|
01.07.2017
16.00
|
музей-заповедник
«Кузнецкая крепость»
|
Вечерний праздничный концерт с участием артистов Новокузнецка и звёзд российской эстрады
|
01.07.2017
19.00
|
площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Военно-исторический фестиваль
«Кузнецкий фронтир»
|
02.07.2017
12.00
|
музей-заповедник
«Кузнецкая крепость»
Районные мероприятия
|
Центральный район
|
Праздничный концерт, посвященный
399-летию основания города Новокузнецка
в 2017 году
|
29.06.2017
16.00
|
Информационно-досуговый центр «Перспектива», ул. Дагестанская, 34а
|
Праздничный концерт, посвященный
399-летию основания города Новокузнецка
в 2017 году
|
30.06.2017
13.00-15.00
|
Арт-сквер
|
Детские игровые площадки, веселые конкурсы, соревнования, посвященные
399-летию со дня основания города Новокузнецка в 2017 году
|
30.06.2017
13.00 - 15.00
|
Планетарий им. А.А. Федорова» (площадка),
пр. Металлургов, 16а
|
Фестиваль музыки атмосферных явлений
|
30.06.2017
19.00-22.00
|
площадка для экстремальных видов спорта
«Sikret Spot», пр. Металлургов, 20)
|
Детские игровые площадки, веселые конкурсы, посвященные 399-летию основания города Новокузнецка в 2017 году
|
30.06.2017
|
сквер около ТУ «Абагур», ул. Левашова,2
|
Спортивный турнир по волейболу посвященный 399-летию основания города Новокузнецка в 2017 году
|
01.07.2017
11.00
|
спортивный зал, ул. Орлова, 20
|
Орджоникидзевский район
|
Акция «Я люблю свой город»
|
30.06.2017
14.00-15.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь), ул. Пушкина, 26
|
Спортивно развлекательная программа:
семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», шахматный турнир
|
30.06.2017
15.00-17.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь), ул. Пушкина, 26
|
Первый открытый городской турнир по функциональному многоборью
|
30.06.2017
16.00-20.00
|
средняя общеобразовательная школа
№ 110» (стадион)
|
Игровые аттракционы
|
30.06.2017
14.00-18.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Концертно-развлекательная программа «Мы славим город наш»
|
30.06.2017
14.30-17.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Фьюжен-шатер
|
30.06.2017
15.00-18.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Ретротанцплощадка «В саду звучал аккордеон»
|
30.06.2017
17.00-18.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Ростовые куклы. Игровые театрализованные минисценки
|
30.06.2017
15.00-18.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
«Аквагрим»
|
30.06.2017
14.00-20.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Танцевальный флеш-моб
|
30.06.2017
14.15-14.30
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Концертная программа «Встречаем праздник в новом ритме»
|
30.06.2017
18.00-20.00
|
Дворец культуры им. Маяковского (площадь),
ул. Пушкина, 26
|
Кузнецкий район
|
Открытие (после реконструкции) летней эстрады в Саду Алюминщиков
|
30.06.2017
11.00-12.00
|
сад Алюминщиков
|
Праздничная концертно-развлекательная программа
|
30.06.2017
12.00-14.00
|
сад Алюминщиков
|
Велоэкскурсия по достопримечательностям Кузнецкого района
|
30.06.2017
12.00-13.00
|
Кузнецкий район
|
Выставочный марафон, открытие трех временных экспозиций: «Петроглифы Хакасии», «Водная гладь Земли», «Гончарное ремесло Кузнецка».
|
30.06.2017
15.00
|
музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
|
Семейно-спортивный праздник
|
30.06.2017
17.00
|
стадион «Регби», ул. Ленина, 103
|
Рок-фестиваль
|
30.06.2017
17.00-23.00
|
Сад Алюминщиков,
|
Праздничная ярмарка
|
30.06.2017
|
площадь Ленина
|
Куйбышевский район
|
Выставка-хобби «В мире увлечений новокузнечан»
|
27.06.2017-03.06.2017
|
библиотека «Куйбышевская»,
ул. Челюскина, 48
|
Спортивно-игровая программа с бойцами стройотряда Куйбышевского района
|
29.06.2017
11.00
|
средняя общеобразовательная школа №98 (стадион),
ул. Сибиряков-Гвардейцев,16
|
Праздничное мероприятие, посвященное 399-летию основания города Новокузнецка в 2017 году
|
30.06.2017
11.00
|
Дворец культуры им. Дзержинского (площадь), ул. Макеевская, 6а
|
Игровая развлекательная программа для детей
|
30.06.2017
14.00
|
ул. Батюшкова, 10 (аллея)
|
Заводской район
|
Праздничный концерт, посвященный празднованию 399-летия основания города Новокузнецка в 2017 году
|
30.06.2017
|
площадь общественных мероприятий
Заводского района
|
Организация игровых площадок, мастер – классы
|
30.06.2017
|
площадь общественных мероприятий
Заводского района
|
Организация детских аттракционов (батуты, прокат мини-автомобилей)
|
30.06.2017
|
площадь общественных мероприятий
Заводского района
|
Катание на лошадях
|
30.06.2017
|
площадь общественных мероприятий
Заводского района
|
Легкоатлетическая эстафета - физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню металлурга, в рамках празднования 399-летия основания города Новокузнецка в 2017 году
|
01.07.2017
|
улицы Заводского района
|
Новоильинский район
|
Спортивная эстафета «Самый ловкий дошкольник»
|
26.06.2017-28.06.2017
10.00
|
начальная школа - детский сад № 235»
(спортивная площадка)
|
Торжественное вручение паспортов «Буду верен тебе, мой родной город!»
|
26.06.2017
15.00
|
Администрация Новоильинского района
(зал заседаний), пр. Авиаторов,62
|
Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора»
|
28.06.2017
16.30
|
пр.Архитекторов, 22
|
Музыкально-литературный праздник «Мой родной Новокузнецк»
|
29.06.2017
10.30
|
Детский сад №253
|
Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора»
|
29.06.2017
16.30
|
ул. Косыгина, 5
|
Спортивный праздник «Я активный, я молодой!»
Катание на лошадях, работа детских аттракционов
|
30.06.2017
11.00
|
площадь общественных мероприятий Новоильинского района
|
Праздничная программа «Город, мы дети твои!» в рамках социально творческого проекта «Посвящения любимому городу!».
|
01.07.2017
18.00
|
площадь общественных мероприятий Новоильинского района
|
Товарищеская встреча по футболу
|
08.07.2017
10.00
|
ул. Новоселов,19
|
Турнир по волейболу среди дворовых команд
|
09.07.2017
10.00
|
ул. Косыгина, 39
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