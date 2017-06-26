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Новости Новокузнецка

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Новость от 28 Июня 2017

План мероприятий на День города в Новокузнецке

Более 60-ти праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, пройдёт в Новокузнецке с 29 июня по 2 июля. 

Основные торжества пройдут 1 июля. В этом году девизом праздника стала фраза "Курс на 400", как ранее заявляли чиновники, 399-летие станет репетицией юбилея.

30 июня горожан ждёт открытие двух арт-объектов.

Сам День города станет необычным уже потому, что основной площадкой празднования станет улица Кирова, которая превратится в пешеходную. Здесь развернётся более 10-ти развлекательных площадок от каждого района города и от различных предприятий.

Общегородские мероприятия

Прием делегации города Нижнего Тагила

30.06.2017

администрация города Новокузнецка (большой зал), ул. Кирова,71

Торжественное открытие памятника Владимиру Маяковскому

30.06.2017

18.00

площадь им. Маяковского Центральный район

 

Благотворительный показ художественного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

30.06.2017

20.00

кинотеатр «Октябрь», большой зал, пр. Металлургов,42

Торжественное открытие надписи «Я знаю - город будет…»

30.06.2017

22.00

Привокзальная площадь

 

Торжественное открытие празднеств, посвященных 399-летию основания города Новокузнецка «Курс на 400»

01.07.2017

11.30

ул. Кирова

Праздничное шествие «Юбилейный актив»

01.07.2017

11.35

ул. Кирова

Общегородское праздничное мероприятие «Курс на 400»

01.07.2017

12.00-18.00

ул. Кирова

III Городской фестиваль кузнечного мастерства «Город кузнецов»

01.07.2017

12.00

Арт-сквер

Фестиваль уличного искусства «Музейный квартал»

01.07.2017

12.00

Новокузнецкий художественный музей (площадка у входа)

Гастрольное представление JCB от предприятия «Стройкомплект»

01.07.2017

12.00

площадь общественных мероприятий Центрального района

Интегрированное праздничное мероприятие «Кузнецкий проспект»

01.07.2017

12.00

Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района, пр. Кузнецкстроевский, 1

ЭКОфестиваль «Город-сад»

01.07.2017

12.00

библиотека им. Гоголя (площадка), ул. Спартака, 11

Семейный фестиваль

«У гостиницы»

01.07.2017

12.00

площадь у гостиницы «Новокузнецкая»

Открытая студия телекомпании «Апекс-радио»

01.07.2017

13.00-17.00

Планетарий им.А.А. Федорова» (Сцена)

Бесплатный праздничный концерт

01.07.2017

16.00

Джаз-клуб «Геликон», ул. Покрышкина,4

Большой Новокузнецкий фестиваль красок и музыки «MEGAHOLI»

01.07.2017

12.00

сквер им. Ермакова

Городской финал «Дня WorkOut» на кубок Сибирской генерирующей компании

01.07.2017

11.00-16.00

WorkOut – площадка (ул. Тольятти)

Соревнования по лазертагу

01.07.2017

12.00

сквер им. А.И. Выпова

Легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость - 1618»

01.07.2017

16.00

музей-заповедник

«Кузнецкая крепость»

Вечерний праздничный концерт с участием артистов Новокузнецка и звёзд российской эстрады

01.07.2017

19.00

площадь общественных мероприятий Центрального района

Военно-исторический фестиваль

«Кузнецкий фронтир»

02.07.2017

12.00

музей-заповедник

«Кузнецкая крепость»


Районные мероприятия


Центральный район

Праздничный концерт, посвященный

399-летию основания города Новокузнецка

в 2017 году

29.06.2017

16.00

Информационно-досуговый центр «Перспектива», ул. Дагестанская, 34а

Праздничный концерт, посвященный

399-летию основания города Новокузнецка

в 2017 году

30.06.2017

13.00-15.00

Арт-сквер

Детские игровые площадки, веселые конкурсы, соревнования, посвященные

399-летию со дня основания города Новокузнецка в 2017 году

30.06.2017

13.00 - 15.00

Планетарий им. А.А. Федорова» (площадка),

пр. Металлургов, 16а

Фестиваль музыки атмосферных явлений

30.06.2017

19.00-22.00

площадка для экстремальных видов спорта

«Sikret Spot», пр. Металлургов, 20)

Детские игровые площадки, веселые конкурсы, посвященные 399-летию основания города Новокузнецка в 2017 году

30.06.2017

сквер около ТУ «Абагур», ул. Левашова,2

Спортивный турнир по волейболу посвященный 399-летию основания города Новокузнецка в 2017 году

01.07.2017

11.00

спортивный зал, ул. Орлова, 20
Орджоникидзевский район

Акция «Я люблю свой город»

30.06.2017

14.00-15.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь), ул. Пушкина, 26

Спортивно развлекательная программа:

семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», шахматный турнир

30.06.2017

15.00-17.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь), ул. Пушкина, 26

Первый открытый городской турнир по функциональному многоборью

30.06.2017

16.00-20.00

средняя общеобразовательная школа

№ 110» (стадион)

Игровые аттракционы

30.06.2017

14.00-18.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

Концертно-развлекательная программа «Мы славим город наш»

30.06.2017

14.30-17.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

Фьюжен-шатер

30.06.2017

15.00-18.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

Ретротанцплощадка «В саду звучал аккордеон»

30.06.2017

17.00-18.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

Ростовые куклы. Игровые театрализованные минисценки

30.06.2017

15.00-18.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

«Аквагрим»

30.06.2017

14.00-20.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

Танцевальный флеш-моб

30.06.2017

14.15-14.30

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26

Концертная программа «Встречаем праздник в новом ритме»

30.06.2017

18.00-20.00

Дворец культуры им. Маяковского (площадь),

ул. Пушкина, 26
Кузнецкий район

Открытие (после реконструкции) летней эстрады в Саду Алюминщиков

30.06.2017

11.00-12.00

сад Алюминщиков

 

Праздничная концертно-развлекательная программа

30.06.2017

12.00-14.00

сад Алюминщиков

Велоэкскурсия по достопримечательностям Кузнецкого района

30.06.2017

12.00-13.00

Кузнецкий район

Выставочный марафон, открытие трех временных экспозиций: «Петроглифы Хакасии», «Водная гладь Земли», «Гончарное ремесло Кузнецка».

30.06.2017

15.00

музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Семейно-спортивный праздник

30.06.2017

17.00

стадион «Регби», ул. Ленина, 103

Рок-фестиваль

30.06.2017

17.00-23.00

Сад Алюминщиков,

Праздничная ярмарка

30.06.2017

площадь Ленина
Куйбышевский район

Выставка-хобби «В мире увлечений новокузнечан»

27.06.2017-03.06.2017

библиотека «Куйбышевская»,

ул. Челюскина, 48

Спортивно-игровая программа с бойцами стройотряда Куйбышевского района

29.06.2017

11.00

средняя общеобразовательная школа №98 (стадион),

ул. Сибиряков-Гвардейцев,16

Праздничное мероприятие, посвященное 399-летию основания города Новокузнецка в 2017 году

30.06.2017

11.00

Дворец культуры им. Дзержинского (площадь), ул. Макеевская, 6а

Игровая развлекательная программа для детей

30.06.2017

14.00

ул. Батюшкова, 10 (аллея)
Заводской район

Праздничный концерт, посвященный празднованию 399-летия основания города Новокузнецка в 2017 году

30.06.2017

площадь общественных мероприятий

Заводского района

Организация игровых площадок, мастер – классы

30.06.2017

площадь общественных мероприятий

Заводского района

Организация детских аттракционов (батуты, прокат мини-автомобилей)

30.06.2017

площадь общественных мероприятий

Заводского района

Катание на лошадях

30.06.2017

площадь общественных мероприятий

Заводского района

Легкоатлетическая эстафета - физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню металлурга, в рамках празднования 399-летия основания города Новокузнецка в 2017 году

01.07.2017

улицы Заводского района
Новоильинский район

Спортивная эстафета «Самый ловкий дошкольник»

26.06.2017-28.06.2017

10.00

начальная школа - детский сад № 235»

(спортивная площадка)

Торжественное вручение паспортов «Буду верен тебе, мой родной город!»

26.06.2017

15.00

Администрация Новоильинского района

(зал заседаний), пр. Авиаторов,62

Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора»

28.06.2017

16.30

пр.Архитекторов, 22

Музыкально-литературный праздник «Мой родной Новокузнецк»

29.06.2017

10.30

Детский сад №253

Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора»

29.06.2017

16.30

ул. Косыгина, 5

Спортивный праздник «Я активный, я молодой!»

Катание на лошадях, работа детских аттракционов

30.06.2017

11.00

площадь общественных мероприятий Новоильинского района

Праздничная программа «Город, мы дети твои!» в рамках социально творческого проекта «Посвящения любимому городу!».

01.07.2017

18.00

площадь общественных мероприятий Новоильинского района

Товарищеская встреча по футболу

08.07.2017

10.00

ул. Новоселов,19

Турнир по волейболу среди дворовых команд

09.07.2017

10.00

ул. Косыгина, 39

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