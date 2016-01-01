Вирус-вымогатель атаковал компьютеры Евраза и других крупных компаний

Накануне вирус-вымогатель Petya атаковал компьютерные системы крупнейших компаний, в их числе оказался и Евраз. Читатели сообщают, что это коснулось и производства в Новокузнецке. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

Как пишет “Российская газета”, кибератаке подверглась информационная система Евраза, но угрозы производственной деятельности нет.

Как сообщают СМИ, кибератака также была зафиксирована в компаниях "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).