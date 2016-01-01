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Новость от 28 Июня 2017

Вирус-вымогатель атаковал компьютеры Евраза и других крупных компаний

Накануне вирус-вымогатель Petya атаковал компьютерные системы крупнейших компаний, в их числе оказался и Евраз. Читатели сообщают, что это коснулось и производства в Новокузнецке. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

Как пишет “Российская газета”, кибератаке подверглась информационная система Евраза, но угрозы производственной деятельности нет.

Как сообщают СМИ, кибератака также была зафиксирована в компаниях "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). 

Согласно данным Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием кибератак, преступление было совершено с применением вируса-вымогателя Petya. Он блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

От атаки вируса-вымогателя Petya страдают не только российские компании. Вирус распространился по всему миру, написал в своем микроблоге руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю.

По всему миру было совершено 45 тысяч кибератак с использованием вируса-вымогателя, но наибольшее число попыток получить деньги с пользователей пришлось на Россию.

Petya также атаковал компьютеры правительства Украины, объекты коммуникаций и крупнейшие энергетические компании этой страны, заразил и систему радиационного мониторинга Чернобыля. 

Как сообщил начальник смены Чернобыльской АЭС Владимир Ильчук, сразу после кибератаки все компьютеры сотрудников станции были немедленно отключены. Правда, в некоторые из них вирус все же проник. При этом никакой угрозы изменения радиационной обстановки нет, говорят специалисты.

novokuznetsk.su

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