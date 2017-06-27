Кузбассовцы обвинили высокопоставленного чиновника в пьяном дебоше и побоях

В одном из посёлков Кемеровской области произошёл конфликт между соседями, сообщает РЕН-ТВ. Как заявила одна из участниц инцидента, одним из активных участников потасовки был начальник департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин.

Жителям Новокузнецка Сергей Карпунькин знаком по последним выборам, когда он был одним из кандидатов на должность главы города.

Женщина рассказала журналистам, что конфликт произошёл из-за замечания, которое сделали компании Карпунькина в связи с громкими поздними посиделками. При этом нападавшие, по словам женщины, находились в состоянии алкогольного опьянения.