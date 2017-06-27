Кузбассовцы обвинили высокопоставленного чиновника в пьяном дебоше и побоях

В одном из посёлков Кемеровской области произошёл конфликт между соседями, сообщает РЕН-ТВ. Как заявила одна из участниц инцидента, одним из активных участников потасовки был начальник департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин.
Жителям Новокузнецка Сергей Карпунькин знаком по последним выборам, когда он был одним из кандидатов на должность главы города.
Женщина рассказала журналистам, что конфликт произошёл из-за замечания, которое сделали компании Карпунькина в связи с громкими поздними посиделками. При этом нападавшие, по словам женщины, находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Когда попытались объяснить, что время уже достаточно много, люди уже отдыхают, на что нас, мягко говоря, послали. Когда попытались сказать, что так себя вести нельзя, соседка Карпунькина (жена Сергея Карпунькина) накинулась на меня, сбила меня с ног. Я, естественно, этого никак не ожидала. Она запрыгнула на меня сверху и начала наносить удары руками, пинала. Я пыталась столкнуть ее с себя. В результате встать у меня не получилось, потому что удары ногами наносились постоянно. Я начала кричать, на крики прибежала дочь. В это время я вижу, что моя дочь, Полина, падает от удара в голову, который ей нанес Карпунькин. Боковым зрением я вижу, что в то же время мой отец был свален на землю, он лежал на боку. Сосед, Сергей, и, видимо, гости там были, просто его пинают, он закрывал лицо руками. Видимо, в это время ему сломали руку", — рассказала женщина.
Потом, по ее словам, ей удалось вырваться. Когда женщина вернулась, она, по ее словам, увидела, как Карпунькин продолжает избивать ее отца и выкрикивает угрозы. Чиновник якобы душил пожилого мужчину и кричал, что якобы если кто-то узнает о драке и у него возникнут проблемы на работе, он расправится с семьей, сожжет дом.
Отец женщины рассказал, что на улицу в тот вечер вышел на крики и шум, которые были слышны с соседнего участка. Он подтверждает рассказ женщины. После нападения у него сломана рука. О нападении чиновника рассказывает и дочь женщины, Полина. При этом, по ее словам, пьяный дебош со стороны соседей произошел не первый раз.
Подтверждает слова пострадавших еще одна местная жительница.
"Потом уже стали отходить ко сну, музыка стала все громче и громче. Наверное, в 23 с копейками случился крик. Прибежала Полина и говорит, что бьют маму. Я прибежала и увидела такую картину: была потасовка. Лариса верхом сидела на Лене, стали их растаскивать оттаскивать, деда толкали, Полине прилетело. Никто ни на какие замечания не реагировал. Лариса (Карпунькина. — Прим. ред.) все время выкрикивала угрозы в адрес семьи, мол, вы там застрахуйтесь, вам не жить, если меня снимут с работы, и вам мало не покажется", — рассказала она.
Начальник главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов прокомментировал РЕН ТВ обвинения в адрес Сергея Карпунькина. Он подтвердил, что Карпунькин действительно работает в ведомстве, однако о происшествии ему ничего не известно. Доронгов заявил, что сообщения будут проверены.
novokuznetsk.su
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