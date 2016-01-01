В Новокузнецке сменился президент Союза предпринимателей

Накануне прошли выборы президента Союза предпринимателей Новокузнецка. Им стал генеральный директор компании «Кузбасская ярмарка» Владимир Табачников.



Ранее должность президента Союза занимал Сергей Мартюшов. В 2016 году он стал депутатом городского Совета народных депутатов на освобождённой основе и поэтому не мог больше занимать руководящую должность в Союзе.

Как сообщили в пресс-службе Союза предпринимателей Новокузнецка, Союз создан по инициативе Сергея Мартюшова в 2010 году. Основная цель организации – содействие развитию предпринимательства и защита законных интересов бизнесменов Новокузнецка.