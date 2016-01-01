Сбербанк обновил продукты по расчётно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов

Сбербанк запустил обновленную линейку пакетов услуг по расчётно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов. Изменения коснулись как стоимости ежемесячного обслуживания, так и набора услуг, входящих в пакет.

В новых пакетах услуг Базис+, Актив+, Оптима+ количество платежных поручений, проводимых по расчётному счёту за месяц, увеличилось в 2-3 раза, в зависимости от вида пакета. Во всех пакетах исключена услуга по выдаче наличных со счёта (операция проводится по стандартным тарифам). Стоимость обновленных пакетов услуг снизилась в среднем в 2 раза и составляет: «Базис+» -1700 рублей, «Актив +» - 2200 рублей, «Оптима +» - от 2800 рублей.

Также предприниматели, выбравшие расчётно-кассовое обслуживание в Сбербанке, могут воспользоваться онлайн-сервисами, позволяющими оптимизировать бизнес-процессы, расходы и повысить эффективность деятельности. К примеру, самостоятельно вести бухгалтерский учет, создать интернет-сайт на основе готовых решений, привлечь банк в качестве гаранта в расчетах между поставщиком и покупателем. Подробную информацию обо всех онлайн-сервисах можно узнать у клиентского менеджера при открытии счета, а также на сайте банка, в разделе ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ предприниматели Кемеровской области могут воспользоваться онлайн-оценкой инвестиционных проектов юридических лиц - это консультационные услуги при составлении и анализе бизнес-планов и инвестиционных проектов для клиентов.

«На сегодняшний день каждый второй вновь зарегистрированный на территории Кемеровской области представитель малого бизнеса открывает расчетные счета в Сбербанке – это в среднем 350 счетов в месяц - отметил Заместитель управляющего Кемеровским отделением №8615 Антон Юрьевич Милютин - Новые пакеты услуг максимально адаптированы под потребности клиентов малого и микро бизнеса, при этом экономия может составлять до 30%».