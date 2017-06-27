Путин прокомментировал митинги оппозиции 12 июня

Накануне президент России побывал в Ижевске, где встретился с врио главы региона, сообщает Российская газета. В ходе разговора Владимир Путин упомянул о митингах, которые прокатились по всей стране 12 июня.

Он отметил, что оппозиция пыталась организовать масштабные акции, но население не стало поддерживать протестные митинги.

"Все имеют право проявить инициативу", - прокомментировал президент.

Напомним, в День России и в Новокузнецке прошёл митинг против коррупции, на который пришло несколько сотен горожан.